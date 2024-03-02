كولر يوجه صدمة مدوية لكهربا حول نهائي الكأس أمام الزمالك| تفاصيل

أثار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، صدمة كبيرة بقراره بشأن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق، قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

و أكدت مصادر، داخل النادي أن كولر لم يحسم بعد قراره بشأن سفر "كهربا" إلى السعودية لمواجهة الزمالك، لكن الأقرب هو عدم سفره.

وأشار المصدر إلى أن الخيار الأقرب هو استمرار استبعاد "كهربا" من قائمة الأهلي في كأس مصر، حيث يعتمد كولر بشكل رئيسي على موديست وأبو علي في خط الهجوم.

وأوضحت التقارير، أن الفرصة الوحيدة لعودة "كهربا" للتشكيلة هي في حال تعرض أحد المهاجمين للإصابة في التدريبات القادمة.

وأكدت تقارير، أن كولر يرفض جميع المحاولات لاستعادة "كهربا" في التشكيلة، مشيراً إلى أن السبب وراء استبعاده يعود لأسباب فنية وليس تأديبية.

وموعد المباراة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر هو الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس.