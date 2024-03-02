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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

صدى البلد

تصدر الموسيقار حلمي بكر محركات البحث على “جوجل”، بعد إعلان وفاته عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالته الصحية. 

ورغم وفاته، إلا أن الأزمات مازالت تطارده بسبب خلافات بين زوجته ونجله هشام بكر.

أزمة دفن جثمان حلمي بكر 

فوض هشام نجل الموسيقار حلمي بكر المستشار مرتضى منصور في اتخاذ جميع إجراءات دفن والده من خلال رسالة صوتية.

وقال: “أنا حاليا في الطائرة متجها إلى مصر وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد: لا بد من نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولا يتخذ أي قرار غير الرجوع لي وأنا نجله الوحيد”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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