مستمرة حتى 10 مارس|أسعار في متناول المصريين بمعارض أهلا رمضان …تفاصيل لا تفوتك

ايام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك حيث يكثر بحث المواطنين حول معرفة أسعار السلع الاساسية التي يحتاجها كل بيت مصري مثل الأرز والزيت وكذلك اللحوم، وغيرها.

وقد انطلقت معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المحافظات حيث يتم طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بنسبة تصل لـ30%، كما يتوافر بها اللحوم المجمدة والطازجة، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

وتشتمل المعارض على مختلف أنواع السلع الأساسية اللازمة للمواطنين مثل الزيت والسكر والأرز والمسلي والدقيق، واللحوم الحمراء والبيضاء والحبوب، ومنتجات الألبان والبلح والياميش والمكسرات غيرها من السلع الأخرى.

مستمرة حتى 10 مارس

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن معرض أهلا رمضان يأتي كجزء من جهود الدولة في زيارة المعروض من السلع الأساسية لضبط أسعارها في السوق قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف الحمصاني في تصريحات إعلامية، أن معارض اهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد يتم تنفيذهما على مستوى الجمهورية.

وتابع: فيما يتعلق بمعارض أهلا رمضان يتم إقامته في جميع عواصم محافظات الجمهورية إضافة إلى ثلاثة مراكز رئيسية بكل محافظة, كما تتضمن سيارات متنقلة تجوب القرى والنجوع كما تتكامل مع معارض وزارات التموين والداخلية والزراعة بالإضافة إلى 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن هذه الجهود تدفع إلى خفض أسعار السلع بسبب زيادة المعروض.

وأشار إلى أن كل السلع ومتطلبات شهر رمضان متوفرة بتخفيضات تصل إلى 30٪.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الشركات المشاركة في معرض أهلا رمضان الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء بلغ 124 جناح لعدد من الشركات الخاصة والجهات المشاركة.

وأردف أنه سيبدأ العمل في معرض أهلا رمضان من الساعة العاشرة صباحا للعاشرة مساء وحتى 10 مارس.

الاسعار في معارض اهلا رمضان

وكان قد قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين إنه تم تخفيض أسعار الارز والزيت واللحوم السودانية كما يلى:

تخفيض سعر كيلو الأرز إلى 29 جنيها نسبة كسر 3٪ بدلا من 31 جنيها.

سعر الزيت زنة 1 لتر بسعر 70 جنيها بدلا من 98 جنيها.

تخفيض سعر كيلو اللحمة السوداني إلى 250 جنيها.

تخفيض اللحوم الطازجة ليصل إلى 320 جنيها بدلا من 480 جنيها.

وطبقَا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين يتم تنظيم معارض «أهلا رمضان «في كافة المحافظات بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتشمل السلع في معارض اهلا رمضان، السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

وحتي الان، تم افتتاح ما يزيد عن 115 معرض أهلا رمضان بمحافظات الجمهورية، وجاري افتتاح المزيد منها تباعًا، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، عبر إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

وتشارك السلاسل التجاري الكبري في معارض أهلا رمضان، من خلال إضافة 1200 ركن «اهلا رمضان«بفروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية، إضافة إلى ذلك مشاركة 1300 منفذ تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة ومشروع عربيتي.

وكانت مديريات التموين بالتعاون مع الغرف التجارية، أكدت أن أسعار السلع الأساسية في معارض أهلًا رمضان 2024 ،تم تخفضيها بنسبة بلغت 30%، تنفيذًا لتوجيهات الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

وفيما يلي قائمة ببعض أسعار السلع الأساسية المخفضة في معارض أهلًا رمضان 2024:

سعر زيت زنة 800 ملي: 65 جنيهًا

سعر زيت 700 ملی: 60 جنيهًا

سعر أرز کیلو: 27 جنيهًا

سعر أرز عريض كيلو: 35 جنيهًا

سعر سکر مبادرة کیلو: 27 جنيهًا

سعر مكرونة كيلو: 27 جنيهًا

سعر مكرونة زنة 350 جرام: 9.5 جنيه

سعر شاي 350 جرامًا: 57 جنيهًا

سعر سمن الهانم: 155 جنيهًا

سعر سمن كريستال: 170 جنيهًا

سعر سمن قوت القلوب 5 كيلو: 425 جنيهًا

سعر سمن قوت القلوب 2 كيلو: 220 جنيهًا

سعر زيت عافية ذرة: 185 جنيهًا

سعر زيت هلا عباد: 225 جنيهًا

علبة بلح 700 جرام: من 35 إلى 50 جنيهًا

سعر بلح ناشف كيلو: 50 جنيهًا

سعر قمر الدين: من 35 إلى 35 جنيهًا حسب النوع

سعر فول بلدی: 50 جنيهًا

دواجن مجمدة برازيلي أو محلي (كيلو): 100 جنيه

انخفاضاً كبيراً في الأسعار

وكان قد أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين خلال الفترة القادمة بشأن انخفاض الأسعار قائلا:"جميع السلع المرتبطة بالدولار ستشهد انخفاضا كبيرا الأيام القادمة".

وأوضح علاء عز خلال تصريحات إعلامية، أنه يوجد استمرار في افتتاحات معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات لتغطية كافة القرى والنجوع والمراكز.

وأكمل أمين عام اتحاد الغرف التجارية:"تم تغطية كافة محافظات الجمهورية بالكامل من معارض أهلا رمضان بخصومات تصل من 15 لـ 30 % على حسب نوع السلعة".

ونوه بأن المحافظين قاموا بافتتاح المعارض بعد تقديم الدعم الكامل لتشغيل المعارض من أراض وكهرباء وحراسة، موجها الشكر لهم.

واختتم: "الفترة القادمة ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار، لأنه مع تواصل انخفاض الدولار والذي انخفض ما يقرب من 15 جنيها ووصل سعره دون الـ 50 جنيها، سنشهد انخفاضا في الأسعار ونتفاءل خيرا الفترة القادمة".

وكانت قد بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في اتخاذ عدد من الإجراءات لخفض أسعار السلع الأساسية بالأسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك تتفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وئيس الجمهورية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25% لـ30% عن مثيلاتها في الأسواق.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن هناك تنسيقًا تامًا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض السلعية بصفة دورية وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه رسائل طمأنة للشعب المصري بخصوص توافر السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان.