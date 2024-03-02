الطفل الحاصل على جائزة المبتكر الصغير بكفر الشيخ: هدفي أخدم البشرية

تحدث الطفل عمر فتحي الفائز بجائزة المبتكر الصغير للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023/ 2024، عن تفاصيل المسابقة.

وقال خلال مدخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، إنه طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة سعاد زعلول الابتدائية بكفر الشيخ، وشارك في المسابقة بجهاز المرشد الآلي الذكي لترشيد استهلاك المياه وتوليد الطاقة من الشمس.

وأضاف أن مشروع المرشد الآلي الذكي يتمثل في ترشيد استهلاك المياه في المنزل عن طريق الذكاء الاصطناعي.

واسترسل: الجهاز له وظيفة أخرى مهمة جدا، وهي الحفاظ على المحاصيل الزراعية من أي أضرار.

واختتم حديثه قائلا: حلمي أكون مهندس ميكاترونيكس مختص بالروبوتات لأفيد البشرية من خلال اختراعات تستخدم الذكاء الاصطناعي.