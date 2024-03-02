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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة الشيوخ: توقيع برنامج مع فاو بموازنة 71 مليون دولار دفعة للتنمية الزراعية المستدامة

رئيس زراعة الشيوخ
رئيس زراعة الشيوخ

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن توقيع البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، اليوم، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وشو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، خطوة هامة تساعد في تحقيق خطة البلاد نحو التنمية الزراعية المستدامة.


وأكد الجبلي في تصريحات له اليوم،  أهمية التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة "الفاو"، حيث يتم التنسيق مع المنظمة بشكل دائم بشأن إطار عملها في مصر كل خمس سنوات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية، كما أن برنامج عمل "الفاو" في مصر خلال الفترة القادمة يتماشي مع خطة  الدولة المصرية نحو مواجهة التحديات الحالية وتحقيق الأمن الغذائي.


وأشاد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بما تم إعلانه حول تخصيص  ميزانية تقديرية للبرنامج في مصر  تبلغ حوالي 71 مليون دولار، تتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة مثل: أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارىء مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، و مكافحة بعض الآفات الزراعية.


وأكد الجبلي، أن تلك الأنشطة من شأنها أن تساعد مصر في الإسراع من خطوات التوسع والتنمية الزراعية وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج الزراعى، بالإضافة إلي ضمان سلامة الغذاء المصرى، وهى كلها أهداف تسعى لتحقيقها القيادة السياسية المصرية عبر عدد من المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات التى تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الحالية.


وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الادارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، وذلك بحضور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

ووقع على إطار عمل البرنامج كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

الفاو الشيوخ توقيع البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية منظمة الأغذية المهندس عبد السلام الجبلي

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