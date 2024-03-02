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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 148 رحلة تقل 30 ألف سائح اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

خلال ساعات اليوم السبت، استمر مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين في استقبال الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات.

 

ووفقًا لكشوف الوصول في المطارين، فإن اليوم السبت يعد أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع وصول قرابة 30 ألف سائح من مختلف الجنسيات، على متن 148 رحلة طيران.

 

من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي 105 رحلات طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، تقل على متنها 21 ألف سائح. بينما يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر قرابة 9 آلاف سائح من جنسيات متنوعة على متن 43 رحلة طيران دولية.

 

تأتي هذه الأعداد ضمن 123 رحلة طيران دولية يستقبلها مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الجاري، ابتداءً من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

 

وأكد عصام علي، عضو غرفة المنشآت السياحية،  أن نسب الإشغال السياحي في فنادق الغردقة ومرسى علم جيدة خلال الموسم السياحي الشتوي، مشيرًا إلى أن السياح الألمان والإنجليز والبولنديين والروس يعدون الأكثر وصولًا إلى منتجعات البحر الأحمر.

 

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