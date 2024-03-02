بسبب انضمام السويد وفنلندا للناتو.. لافروف يهدد بنشر أسلحة روسية إضافية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن سنوات حسن الجوار الطويلة من جانب روسيا لدول أوروبا الغربية ذهبت سدى، مؤكدًا أن موسكو ستنشر أسلحة إضافية في عدد من المناطق ردا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف للصحفيين في مؤتمر صحفي بـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي": "روسيا لا ترى حسن نية الغرب نحو تسوية سلمية في أوكرانيا".

وأضاف: "سيتم نشر أسلحة روسية إضافية في عدد من المناطق ردا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو".

وتعليقا على المحادثة المسجلة بين ضباط الجيش الألماني، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أكد: "معسكر الحرب في الغرب لا يزال قويا، فهم لا يغيرون مسارهم".

وتابع قوله إنه "لا يوجد لدينا نقصا في حسن النية (نحو تسوية سلمية)، لكننا نرى نقص حسن النية لدى الجانب الآخر، إذ أننا نرى عدم فهم من الجانب الآخر لما يحدث، ونرى استمرار الرغبة من الجانب الآخر لمواصلة السعي لهزيمة روسيا في ساحة المعركة".