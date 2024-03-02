السلطة الفلسطينية تنتقد الرد الأمريكي على القيود الإسرائيلية بشأن المساعدات

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية، إدانة شديدة للولايات المتحدة الأمريكية، واتهمت واشنطن بإظهار سمات "دولة ضعيفة وهامشية" في رد فعلها على القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشارت الوزارة، في بيان اصدرته ونشرته شبكة سكاي نيوز البريطانية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تتماشى مع توقعات القوة العظمى، مما يسلط الضوء على الفشل الملحوظ في حماية المدنيين الفلسطينيين ومعالجة احتياجاتهم الإنسانية الملحة بشكل فعال.

واستطرد البيان قائلا: "وكأنها دولة هامشية لا حول لها ولا قوة أمام غطرسة وطغيان وتطرف حكومة حليفتها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتأمين دخول المساعدات إلى أراضيها". قطاع غزة."

ونوهت الشبكة بأن هذا النقد يسلط الضوء على التوترات المتزايدة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني طويل الأمد ودور القوى الدولية في معالجة الأزمات الإنسانية.