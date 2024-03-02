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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حركات صادمة.. طلاب أمريكيون يثيرون اشمئزاز السوشيال ميديا في حملة لجمع التبرعات

صدى البلد

شارك طلاب في مدرسة ثانوية أمريكية في نشاط غير تقليدي لجمع التبرعات أثار جدلًا واسعًا عبر الإنترنت.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قام طلاب مدرسة دير كريك الثانوية بولاية أوكلاهوما الأمريكية، بمص ولعق أصابع أقدام بعضهم البعض كجزء من أسبوع لجمع التبرعات، نجحوا خلاله في جمع مبلغ 152,000 دولار أمريكي (قرابة 120,000 جنيه إسترليني) لصالح مؤسسة خيرية تُدعى "Not Your Average Joe Coffee".

يظهر مقطع فيديو للحدث صفًا من المراهقين مستلقين على بطونهم على أرضية صالة الألعاب الرياضية، يزيلون زبدة الفول السوداني عن أقدام حافية بألسنتهم.

يسمع المعلق وهو يصرخ "إنه يلتهمهم!"، بينما تظهر امرأة خارج الكاميرا وهي تلهث قائلة "يا إلهي!".

لم يتضح ما إذا كانت زبدة الفول السوداني ناعمة أم محببة، ولكن بطبيعة الحال أثار الحادث جدلاً واسعًا.

وصف أحد طلاب مدرسة دير كريك، الذي أراد عدم الكشف عن هويته، الحدث بأنه "مفاجئ".

وتابع قائلاً: "لم أكن أعتقد أنهم سيفعلون كل هذا. لقد صدمت حقًا. لم يكن لدي شعور محدد، لقد شعرت بالاشمئزاز نوعًا ما، ثم سررت نوعًا ما لأنني لم أكن هناك".

صرح أحد الوالدين، الذي يرغب أيضًا في عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "عندما أخبرتني ابنتي بالأمس أن هذا سيحدث، كان عليّ أن أسألها، 'انتظري، ماذا؟ إنهم يلعقون زبدة الفول السوداني من الأصابع. ماذا؟' ".

وأضاف: "أنا أؤيد تمامًا جمع التبرعات وكل الأشياء الممتعة والسخيفة، لكن هذا يبدو مبالغًا فيه".

أعرب مدير التعليم رايان واترس عن اشمئزازه من "لعبة مص أصابع الأقدام"، حيث نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا مثير للاشمئزاز. نحن ننظف هذه القذارة في مدارس أوكلاهوما. وكالتنا تحقق في الأمر".

لفتت "لعبة مص أصابع الأقدام" انتباه السيناتور الأمريكي تيد كروز المعروف بمواقفه المتشددة، حيث وصف المسابقة بأنها "إساءة معاملة للأطفال" على تويتر.

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