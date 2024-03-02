رياح وأمطار غزيرة.. حادث تصادم مروع في بريطانيا .. تفاصيل

وقع حادث تصادم مروع خلال ساعة الذروة بالقرب من مطار جاتويك، ما أسفر عن إصابة 34 شخصًا، وشارك في الحادث 15 سيارة على الأقل.

يجرى التعامل مع الحادث، الذي وقع على طريق M23 بين كرولي وهورشم وسط رياح وأمطار غزيرة، من قبل خدمات الطوارئ التي أكدت إغلاق الطريق في كلا الاتجاهين.

وطلب من الجمهور تجنب موقع الحادث، والذي من المحتمل أن يتسبب في "تعطيل كبير" وفقًا لشرطة ساسكس التي أكدت أن العديد من الضحايا يتلقون العلاج من قبل المسعفين.

قالوا: "لقد أغلقنا طريق M23 في كلا الاتجاهين بين التقاطعين 10 و 11 بعد حادث تصادم خطير هذا المساء.

وأضافوا: "تم استدعاء خدمات الطوارئ حوالي الساعة 5.40 مساءً إلى حادث تصادم يشمل حوالي 15 مركبة. تقوم خدمة الإسعاف بتقييم وعلاج العديد من الضحايا. نحن نطلب من الجمهور تجنب المنطقة في هذا الوقت وتوقع حدوث تعطيل كبير. نشكركم على صبركم بينما يستمر هذا الأمر."

وأحصى أحد شهود العيان ما يعتقد أنه 24 مركبة تضررت في الحادث.

و أكدت "خدمة إسعاف الساحل الشرقي" أنه تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بإصابات "لا تهدد الحياة" ، ويتم تقييم 30 مريضًا آخر "لإصابات طفيفة".