بعد غزة.. الأونروا: وقف المساعدات في سوريا ولبنان والأردن والضفة

علق المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، على وقف تمويل (الأونروا)، قائلًا :" نحن نتحدث عن وقف 16 دولة للمساعدات بينها أمريكا وبريطانيا وكندا وفرنسا".

قال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة "المحور"، إن إيرلندا تبرعت بـ 20 مليون والاتحاد الأوروبي بـ 50 مليون يورو، ولكن مجموع ما كانت متوقعًا قبل وقف قرار التمويل كان 450 مليون دولار.

وتابع:"لا بد من تجديد المنح مرة أخرى، وإذا لم يتم تجديد المنح في غزة مرة أخرى سنكون في مشكلة كبيرة وقد نضطر لإيقاف العمليات في غزة سوريا والأردن ولبنان، والضفة الغربية، لأن قطع التمويل عن ميزانية الأونروا الرئيسية، ليس مرتبطًا بغزة فقط.. حيث نقدم الخدمات لـ 6 ملايين لاجيء".