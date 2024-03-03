المبعوث الأمريكي إلى لبنان يزور بيروت غدا

قالت مصادر سياسية لبنانية لقناة "الشرق" السعودية، إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، سيزور بيروت، غدا الإثنين، للقاء عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين.

وأضافت المصادر، أن هوكستين سيبدأ لقاءاته مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على أن ينتقل بعد ذلك إلى تل أبيب.

وأجرى، هوكستين، مطلع الشهر الماضي، محادثات مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب، دون أن يزور لبنان.

وقال آنذاك بعد لقائه مسؤولين: "نعيش في لحظة أزمة، ونود أن نرى حلاً دبلوماسياً، وأعتقد أن كلا الجانبين يفضلان الحل الدبلوماسي، ومن واجبنا التوصّل إلى حل".

وأكد على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي يسمح للمواطنين اللبنانيين بالعودة إلى منازلهم في جنوب لبنان ويمكّن كذلك الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم في الشمال.

وكانت قد أشارت المعلومات إلى أن محادثات هوكستين مع المسؤولين في لبنان تركزت على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي تم التوصل إليه إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، على وقف الأعمال العدائية بشكل كامل بين إسرائيل و«حزب الله»، وانسحاب جميع القوات من منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.