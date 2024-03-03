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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم برياض الأطفال بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد لعام 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، أنه سيتم فتح باب التقديم في رياض أطفال ، للعام الدراسي القادم 2024 / 2025

وقالت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد - والتي تعد أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية ( IBO ) -  أن باب التقديم في رياض أطفال ، للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 سيكون مفتوحا حتى 30 مارس 2024.

وأضافت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، يمكن الآن الدخول على رابط التقديم في رياض أطفال للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 من خلال الضغط هنا

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه من أبرز تعليمات التقديم في رياض أطفال للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 ما يلي :

  • كتابة الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد للطفل
  • التاكد من أن الايميل الذي يتم التسجيل به هو Gmail.com
  • كتابة اسم الطفل من واقع شهادة الميلاد وباللغة العربية
  • التاكد من أن رقم الموبيل صحيح ولولي الأمر
  • في حالة وجود إخوة بالمدرسة برجاء كتابة الاسم والصف
  • طباعة الاستمارة بعد الانتهاء من التسجيل واتباع التعليمات المكتوبة

وكان قد أكد  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن المدارس الرسمية الدولية تقدم  نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم، مشيرا إلى أنها حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليا .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أن المدارس الرسمية الدولية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها الوزارة لتقديم خدمة تعليمية دولية بمصروفات أقل

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يبلغ عدد المدارس الرسمية الدولية حاليا 25 مدرسة ، مشدداً على أن الوزارة تستهدف التوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية خلال الفترة المقبلة ، والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى التركيز على كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.


أكثر من 10 آلاف طالب و 1000 معلم في المدارس الرسمية الدولية “IPS”
 

وصل عدد طلاب المدارس الرسمية الدولية “IPS” ما يزيد عن 10 ألاف طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي

ويتوفر لدى المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، كادر من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية ، حيث بلغ عد المديرين 25 مدير مدرب كفء وعدد يصل الى ما يزيد عن 1000 من المعلمين

 

قائمة المدارس الرسمية الدولية “IPS” في مصر 

 وصل عدد المدارس الرسمية الدولية “IPS” إلى (25) مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في عدد هذه المدارس بمختلف محافظات الجمهورية وهي كالتالي :


- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق
- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر
- المدرسة الرسمية الدولية مصطفى النحاس
- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم
- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس
- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية
- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 1
- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 2
- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 3
- المدرسة الرسمية الدولية بالاسكندرية
- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة
- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2
-المدرسة الرسمية الدولية بدمياط
- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان بالشرقية
- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية بالبحيرة
- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بالقليوبية
- المدرسة الرسمية الدولية بدكرنس بالدقهلية
- المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد
- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة الجديدة بالدقهلية
- المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس الشرقية
- المدرسة الرسمية الدولية بروضة العبور بالقليوبية

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فتح باب التقديم برياض الأطفال بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد لعام 2025

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