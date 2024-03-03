صحة القليوبية: الكشف على 1177 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية المنايل بالخانكة

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الكشف على 1177 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية بقرية المنايل بالخانكة والتي أقيمت على مدار يومين، في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1177 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة “الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والرمد والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة”.

وشملت القافلة عيادة اكشف واطمن للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكولستيرول في الدم وقياس السكر التراكمي، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.