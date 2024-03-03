عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: الكشف على 1177 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية المنايل بالخانكة

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الكشف على 1177 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية بقرية المنايل بالخانكة والتي أقيمت على مدار يومين، في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين. 
وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1177 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة “الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والرمد والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة”.
وشملت القافلة عيادة اكشف واطمن للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكولستيرول في الدم وقياس السكر التراكمي، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المنايل الخانكة عيادات طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

بعد أزمة دفنه.. تغيير مكان جنازة الموسيقار حلمي بكر

موضوعات متعلقة

لبحث سبل التعاون.. جامعة بنها تستقبل وفد جامعة كيل البريطانية

رئيس جامعة بنها يشارك فى برنامج فولبرايت لقادة التعليم العالي

برواتب تصل 4500 جنيه.. بدء التقديم لـ 366 فرصة عمل في القليوبية

إحالة المتهمين بإنهاء حياة شخص بالقليوبية لفضيلة المفتى

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بالرصاص بالقناطر الخيرية لجلسة 5 مارس

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها

مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بشبرا الخيمة

بتخفيضات تصل 30 % .. محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بميت عاصم ببنها

ترشيحاتنا

هدنة غزة.. إسرائيل ترفض إرسال وفد إلى محادثات القاهرة.. اعرف السبب

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة

تطورات فى قضية نيرة صلاح طالبة العريش.. السجن 5 سنوات عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 طفلاً نتيجة سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان

الأكبر في الشرق الأوسط.. إطلاق مشروع "تنزا" الترفيهي بالقاهرة بالتعاون مع السعودية

إحنا اسفين والله.. بكاء هستيري للمتهمات بقت.ل المسئول العسكري اليمني.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ