جريمة اقتصادية. إحالة رئيس مجلس إدارة مجموعة الاندلس للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركي رئيس مجلس إدارة شركة الاندلس للتجارة والصناعة و المسئول القانوني عن الشركة الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالتهرب الضريبي وبيع سلع دون الإقرار عنها

جاء بدفي أمر الإحالة أن الشركة تهربت عم أداء الضريبة المقررة قانونا والمستحقة عن نشاطهما في "توكيلات تجارية وإستيراد وتصدير " وبيعهما سلعاً دون الإقرار عنها وعدم سداد الضريبة المستحقة عليها بصفتهما مسجلان وخاضعان لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

وبالفحص تبين المتهمين الأول بصفته المسئول القانوني -(رئيس مجلس الإدارة)- عن شركة مجموعة الأندلس للتجارة والصناعة والثاني بصفته المسئول القانوني -(المصفي القضائي)- عن شركة مجموعة الأندلس للتجارة والصناعة لمزاولة نشاط الإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية من التهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقين على نشاطهما وذلك لبيعهما سلعاً دون الإقرار عنها و سداد الضريبة المستحقة عليها.