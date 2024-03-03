محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض «أهلًا رمضان» لمتابعة توافر السلع للمواطنين.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من معارض أهلًا رمضان بالمحافظة، منها معرض أهلًا رمضان بميدان الـ 47 ومعرض أهلًا رمضان أمام مسجد الخياط، لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المعارض تقام فى إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة.

وأضاف أن المعرض يتضمن جميع أنواع السلع من أرز وسكر وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة ولحوم ودواجن وأسماك وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، وذلك لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودى الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

وأوضح أن افتتاح معارض "أهلًا رمضان" جاء لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحرة للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم.