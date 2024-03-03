عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتر العلاقة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

صدى البلد

كشف تقرير فرنسي اليوم، الأحد، عن سر توتر علاقة اللاعب كيليان مبابي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي في الوقت الراهن.

وبحسب التقارير الإعلامية الأخيرة، فإن مبابي قد أعلم إدارة باريس سان جيرمان برغبته في مغادرة النادي نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يشتبه مبابي بأن إدارة باريس سان جيرمان وراء التسريبات الصحفية حول رغبته في الرحيل في نهاية الموسم للانتقال إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مبابي يشعر بأن نادي باريس سان جيرمان لم يحترم التزاماته معه مرة أخرى، خاصةً مع توقيت التسريبات التي لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

يذكر أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي في صيف عام 2024، وبناءً على ذلك فإنه يحق له التوقيع مع أي نادٍ آخر في حال عدم رغبته في التجديد مع النادي الباريسي، وهو ما أعلن عنه بالفعل اللاعب بشكل غير رسمي وبوضوح.

الإسباني لويس إنريكي نادي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي لويس إنريكي كيليان مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية جنوب لبنان

مشروع رأس الحكمة.. نصف قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة خلال 10 سنوات

«جالانت» يرد على مُنتقديه بشأن قانون التجنيد: آسف على خيبة الأمل

شرطي لعب دور المجني عليه|7 مشاهد تشرح تمثيل قـ.تلة مسئول يمني لجريمتهم

أكبر انخفاض في السوق الموازي.. ما مصير سعر الدولار وحقيقة التعويم؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر.. هل مازال غاضبا من حسام حسن؟

فيديو

كان عايز يموت في السرير.. خال أرملة حلمي بكر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل

أمام الحضور.. بلوجرز «كابلز» مشاهير يتشاجران بحفل زفافهما والسبب صادم للجميع| فيديو

شاهد.. محمد رمضان وأنغام في منطقة الحسين وتجمهر أعداد كبيرة من المعجبين

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ