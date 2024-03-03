توتر العلاقة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

كشف تقرير فرنسي اليوم، الأحد، عن سر توتر علاقة اللاعب كيليان مبابي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي في الوقت الراهن.

وبحسب التقارير الإعلامية الأخيرة، فإن مبابي قد أعلم إدارة باريس سان جيرمان برغبته في مغادرة النادي نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يشتبه مبابي بأن إدارة باريس سان جيرمان وراء التسريبات الصحفية حول رغبته في الرحيل في نهاية الموسم للانتقال إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مبابي يشعر بأن نادي باريس سان جيرمان لم يحترم التزاماته معه مرة أخرى، خاصةً مع توقيت التسريبات التي لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

يذكر أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي في صيف عام 2024، وبناءً على ذلك فإنه يحق له التوقيع مع أي نادٍ آخر في حال عدم رغبته في التجديد مع النادي الباريسي، وهو ما أعلن عنه بالفعل اللاعب بشكل غير رسمي وبوضوح.