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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

العربية للتنمية الزراعية تطلق نداء المنامة لدعم جهود الدول المتضررة من النزاعات

الدكتور ابراهيم الدخيري
الدكتور ابراهيم الدخيري

شارك الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له في اجتماعات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في دورته الرابعة والتي عقدت بمملكة البحرين يومي 3-4 مارس من العام 2024م، برعاية سمير بن عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية والراعي الفخري لفعاليات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية. 

وفي كلمة ألقاها الدكتور الدخيري في حفل افتتاح الكونجرس تحدث فيها عن دور المسؤولية المجتمعية والأمن الغذائي العربي والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي العربي، وخاصة ما يتعلق منها بالنزاعات والأزمات.

واطلق الدخيري نداء المنامة لدعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات والازمات دعا من خلاله مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المسئولية المجتمعية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية للمساهمة الفاعلة في دعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات والازمات.

ودعا إلى تطويرها لمبادرة دولية لدعم جهود التعافي يشارك بها كافة الجهات والمؤسساتش المعنية بالتنمية المستدامة والأمن الغذائي وذلك لتسريع جهود التعافي والمساهمة ايجابا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الجوع. 

وفي ختام حفل الافتتاح تم منح  الدكتور الدخيري جائزة التميز في المسؤولية المجتمعية بالإضافة الى عدد من المشاركين.

وقد صاحب اجتماعات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لهذا العام فعاليتين هما الملتقى الدولي للسفراء الدوليين للمسئولية المجتمعية لعام 2024 والمؤتمر الدولي الثاني لفقهاء قانون المسئولية المجتمعية 2024 .

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