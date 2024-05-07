1.6 مليار دولار حجم الصادرات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من 2024

صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 31% وقيمة نمو 369 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت 1.2 مليار دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

صادرات شهر يناير 2024 بلغت 477 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 30% مقارنة بصادرات شهر يناير 2024 والتي بلغت 368 مليون دولار، وصادرات شهر فبراير 2024 بلغت 541 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 40% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 والتي بلغت 387 مليون دولار، وصادرات شهر مارس 2024 بلغت 550 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 24% مقارنة بصادرات مارس 2023 التي بلغت 445 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الاول من عام 2024 بقيمة 859 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 331 مليون دولار بنسبة نمو 60%% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 111 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 67 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 22%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 200 مليون دولار والتي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الاول من عام 2024 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 131 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 9%، يليها فلسطين بقيمة 99 مليون دولار ونسبة نمو 53%، ليبيا بقيمة 83 مليون دولار ونسبة نمو 15%، السودان بقيمة 82 مليون دولار ونسبة نمو 71%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 22%، هولندا بقيمة 65 مليون دولار محققة نسبة نمو 90%، إسبانيا بقيمة 64 مليون دولار محققة نسبة نمو 161%، إيطاليا بقيمة 60 مليون دولار ونسبة نمو 24%، المغرب بقيمة 60 مليون دولار ونسبة نمو 131%، وفى المركز العاشر الاردن بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 18% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت إسبانيا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 39 مليون دولار، يليها فلسطين بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار، السودان بقيمة صادرات 82 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 34 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة نمو 31 مليون دولار، الصومال بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 26 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 38 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 15 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 14 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، وفى المركز العاشر الجزائر بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الربع الأول من عام 2024 فقد تصدر القائمة صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة نمو 130% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 يليها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 140 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%، الفراولة المجمدة بقيمة 103 مليون دولار ونسبة نمو 24%، السكر بقيمة 95 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 78 مليون دولار ونسبة نمو 124%، زيوت طعام بقيمة 78 مليون دولار ونسبة نمو 170%، خضار مجمد بقيمة 70 مليون دولار ونسبة نمو 20%، العصائر بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 100%، محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 64 مليون دولار ونسبة نمو 25%، محضرات خضر بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 25%.

ثانياً: أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة مجلس الإدارة الحالي من يناير 2020 إلى مارس 2024:

إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024 بلغ 18.7 مليار دولار حيث بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولا، وصادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، صادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، صادرات 2023 بلغت 5.1 مليار دولار وصادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار