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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساء الثلاثاء...

قطع المياه عن بعض قرى أطفيح بالجيزة .. الثلاثاء المقبل

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن قرى: "الحلف الشرقي، كفر حلاوة، عرب منشآة سليمان "، وذلك لمدة 10 ساعات ابتداء من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 5-3-2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء الموافق 6-3-2024.

وأوضحت الشركة، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى حدوث تسرب بخط مياه قطر 600 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن تلك القرى؛ لإنهاء أعمال الإصلاح.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالقرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

أعمال الإصلاح الصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي

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