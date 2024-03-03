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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل على وشك الموت يعيش بدون قلب .. ما القصة؟

صدى البلد

نجح رجل مصاب بمرض عضال، ولم يكن يتبقَي له سوى 12 ساعة على قيد الحياة، في البقاء حيًا لمدة شهر بدون قلب بعد خضوعه لعملية جراحية تجريبية جذرية.

كان كريج لويس على مشارف الموت عندما قرر إجراء العملية التي مكنته من العيش لفترة أطول، وإن كان ذلك بدون نبض.

كان موظف المجلس في هيوستن يعاني من داء النشواني، وهو مرض مناعي نادر يؤدي إلى تراكم بروتينات غير طبيعية تعمل على تدمير القلب والكلى والكبد بسرعة، مما يؤدي إلى فشل الأعضاء.

وعندما أعطى الأطباء الرجل البالغ من العمر 55 عامًا 12 ساعة للعيش، اقترحت زوجة كريج، ليندا، إجراء عملية قلب تجريبية طورها أطباء في معهد تكساس للقلب.

وتتذكر ليندا: "استمعت وكان صوتًا خافتًا، وهو أمر مذهل، لم يكن لديه نبض."

لسوء الحظ، بدأ داء النشواني لدى كريج في مهاجمة كبده وكليتيه وبعد أن عاش لمدة شهر بقلب صناعي، توفي في أبريل من ذلك العام.

وقالت ليندا: "لقد أراد أن يعيش، ولم نكن نريد أن نخسره. لا تعرف أبدًا كم من الوقت لديك، لكن الأمر كان يستحق ذلك."

قبل استبدال قلب كريج، جرب الأطباء هذه الآلة على 38 عجلاً، بما في ذلك عجلة عمرها ثمانية أشهر تسمى أبیجیل.

ووفقًا لتقارير موقع LadBible، قاموا بإزالة قلبها واستبداله بمضختين طاردتين تعملان على دفع الدم في جميع أنحاء جسم العجل.

وكانت العملية ناجحة وأبقت أبیجیل على قيد الحياة، على الرغم من فشل جميع القياسات الحيوية.

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