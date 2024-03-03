تحقيق العدالة في نهائي الكأس..خبير تحكيمي يعلق على إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي على إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ‏كويس جداً أن الكاف إلغاء مباراة الزمالك و سوار الغيني اليوم لعدم تمكن فريق سوار من الحضور للقاهرة و بكده النادى الأهلى لن يكون قد حصل على فترة راحة أكثر

من الزمالك والعدالة أصبحت موجودة زى ما الأخوة المعترضين كانوا بيطلبوا بلعب الأهلى يوم الاثنين مباراة من المؤجلات لتحقيق العدالة ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.