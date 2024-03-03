المبعوث الأمريكي إلى لبنان يزور بيروت لمواصلة محادثات خفض التصعيد

قال مسؤول لبناني كبير ومسؤول بالبيت الأبيض اليوم الأحد إن المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين سيزور بيروت غدا الاثنين لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف تصعيد الصراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار.

وتخوض جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وإسرائيل أعمالا قتالية منذ أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة.

ويمثل هذا أسوأ صراع بين الخصمين المدججين بالسلاح منذ حرب عام 2006، مما أثار المخاوف من مواجهة أكبر.

وقال نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بو صعب وهو أحد المسؤولين الذين من المقرر أن يجتمعوا مع هوشستاين لرويترز إنه يعتقد أن توقيت زيارته يشير إلى تقدم في جهود التوصل إلى هدنة في غزة 'خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة'.

وأضاف 'إذا حدث ذلك، أعتقد أن زيارة هوشستين هذه المرة ستكون ذات أهمية كبيرة لمتابعة الهدنة على حدودنا الجنوبية ومناقشة ما يلزم لتحقيق الاستقرار وإنهاء احتمال توسيع الحرب مع لبنان'.

ولم يقدم مسؤول البيت الأبيض المزيد من التفاصيل حول الزيارة.

وقالت واشنطن إن اتفاق وقف إطلاق النار في حرب غزة أصبح قريبا ويمكن دخوله حيز التنفيذ بحلول بداية شهر رمضان أي بعد أسبوع.

وذكرت صحيفة إسرائيلية أن إسرائيل قاطعت المحادثات التي جرت في القاهرة اليوم الأحد بعد أن رفضت حركة حماس الفلسطينية مطلبها بالحصول على قائمة كاملة بالرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وأشار حزب الله علناً إلى أنه سوف يوقف هجماته على إسرائيل من لبنان عندما يتوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه مستعد أيضاً لمواصلة القتال إذا واصلت إسرائيل أعمالها العدائية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لرويترز يوم الخميس إن وقف القتال في قطاع غزة هذا الأسبوع قد يؤدي إلى محادثات غير مباشرة لإنهاء الأعمال العدائية على طول حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل.

وقال بو صعب إن هوشستين لديه 'أفكار جادة قد توفر بداية لحل مستدام واستقرار وإبعاد شبح الحرب التي لن تكون في مصلحة أحد'.

كان هوشستاين، الذي زار بيروت في يناير الماضي، قد توسط سابقا في اتفاق دبلوماسي نادر بين لبنان وإسرائيل في عام 2022 لترسيم حدودهما البحرية.

ولم يكن حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة جماعة إرهابية، طرفا مباشرا في جهوده الدبلوماسية. وبدلا من ذلك تم تمرير أفكاره من قبل الوسطاء اللبنانيين. وتتمتع الجماعة بنفوذ كبير على الدولة اللبنانية.