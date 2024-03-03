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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احترموا مكانة وقيمة صلاح.. أحمد موسي يطلب تدخل وزير الرياضة

صدى البلد

علق الاعلامي أحمد موسي علي حقيقة وجود مشكلة بين نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والمدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن .

وكتب أحمد موسي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ أحب نجمنا العالمى الاسطورة محمد صلاح ، وأحب نجمنا الكبير  الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب، لكن لا يجب تصدير أي أزمة علي الاطلاق لمحمد صلاح  قائد المنتخب واهم لاعب مصرى وصل لهذه النجومية والاحترافية والجماهيرية حول العالم، لا يجب ابدا ان نري اي صدام بين الجهاز الفنى وصلاح، الذي يتشرف بالدفاع عن اسم بلده ويقود منتخب مصر ، الاهم المباريات الرسمية طالما محمد صلاح مازال يعانى من اصابته ولم يلعب أمس مع ليفربول ،المسالة ليست من سينتصر هل صلاح ام حسام ، مطلوب تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لان ما نراه  من تصعيد في التصريحات لن يكون في صالح المنتخب علي الاطلاق.. احترموا مكانة وقيمة محمد صلاح وثقتي فيه أنه تحت أمر مصر عندما تطلبه ولن يتردد أبدا”.

ويغيب محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي عن المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة بسبب تجدد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو»، يواصل صلاح عملية التأهيل للتعافي بشكل كامل من الإصابة مع الحرص على عدم التسرع في العودة.

ويُتوقع أن يكون صلاح جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المدرب يورجن كلوب لن يتسرع في إشراكه إلا في حالة جاهزيته الكاملة.

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