6 مشروعات مبتكرة في مجالي التطبيقات والذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

أعلنت اليوم عن الفرق الفائزة في دورتها الاولي من مسابقة "الوجهة مصر"، وتهدف المسابقة إلي تقديم حلول بإستخدام الروبوتات وتطوير التطبيقات و الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات السياحية في مصر وتقديم تجربة سياحية أكثر فعالية للسائح.

وشارك في هذه الدورة 23 مدرسة من المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والخاصة والمدارس الدولية في القاهرة والجيزة، بمجموع 476 طالب مقسمين الي 47 فريقًا ، 14 في تخصص تطوير التطبيقات و33 في تخصص الروبوت.و تتراوح أعمار المشاركين بين 12 و16 عامًا،كما تبلغ نسبة الذكور 60% والإناث 40 %.

قال محمد فاروق حفيظ، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية المنظمة للحدث إن مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بمعالمها الطبيعية الرائعة وتاريخها الغني لذلك نسعي من خلال المسابقة الي تقديم افكار مبتكرة لتقديم تجربة فريدة للسائحين و الترويج لمعالم مصر السياحية عالميًا بشكل فعال من خلال إستخدام التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي.

وقال إن تقنيات الذكاء الإصطناعي أحد الأعمدة الرئيسية في مختلف المجالات الحياتية ومن ضمنها المجال السياحي