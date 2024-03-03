برلماني: تصفية القضية الفلسطينية مرفوض من جانب مصر والتهجير خط أحمر

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لها موقفها الواضح والحاسم فيما يخص المخططات الشيطانية التي تقوم بها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بأن الحرب على قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين، تصدرت مباحثات وزيري خارجية مصر وقطر، وجرى التأكيد خلال اجتماعهما على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة، وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلاً عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

وشدد وزيري خارجية مصر وقطر، على الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، علاوة على تحذير مصر لإسرائيل من عواقب إقدامها على أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، ان تحركات مصر، عربيا ودوليا فضحت مخططات الإبادة الجماعية لإسرائيل، داخل قطاع غزة والعدوان الهمجي بحق مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وحذر النائب أحمد محسن، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من الإقدام على حماقة اقتحام رفح بريا، خصوصا وأنه يتركز فيها أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، مؤكدا أن: القضية تخص الأمن القومي المصري، علاوة على أن تصفية القضية الفلسطينية، أمر مرفوض تماما من جانب القيادة السياسية المصرية.