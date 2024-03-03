عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تصفية القضية الفلسطينية مرفوض من جانب مصر والتهجير خط أحمر

غزة
غزة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لها موقفها الواضح والحاسم فيما يخص المخططات الشيطانية التي تقوم بها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بأن الحرب على قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين، تصدرت مباحثات وزيري خارجية مصر وقطر، وجرى التأكيد خلال اجتماعهما على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة، وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلاً عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

وشدد وزيري خارجية مصر وقطر، على الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، علاوة على تحذير مصر لإسرائيل من عواقب إقدامها على أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، ان تحركات مصر، عربيا ودوليا فضحت مخططات الإبادة الجماعية لإسرائيل، داخل قطاع غزة والعدوان الهمجي بحق مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وحذر النائب أحمد محسن، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من الإقدام على حماقة اقتحام رفح بريا، خصوصا وأنه يتركز فيها أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، مؤكدا أن: القضية تخص الأمن القومي المصري، علاوة على أن تصفية القضية الفلسطينية، أمر مرفوض تماما من جانب القيادة السياسية المصرية.

غزة قطاع غزة مجلس الشيوخ تهجير الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

بعد إلغاء مواجهة الزمالك وسوار| عقوبات بالجملة في انتظار الفريق الغيني.. تعرف عليها؟

برتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

بسبب فرشة سمك.. إنهاء حياة بائع وإصابة آخرين في مشاجرة بمدينة السلام

"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتيجة امتحانات وظائف الباحث القانوني

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار فى السوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد وإيهاب توفيق وعلي الحجار في عزاء حلمي بكر |شاهد

الحزن يسيطر على إيهاب توفيق ومحمد فؤاد في عزاء حلمي بكر.. صور

ببنطال غريب.. رضوى الشربيني تثير ضجة بملابسها| شاهد

إيهاب فهمي وحلمي عبد الباقي وصفاء أبو السعود فى عزاء حلمي بكر .. صور

فيديو

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ