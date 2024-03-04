حاميها حراميها.. سائق يلجأ لحيلة شيطانية لسرقة 1.6 مليون جنيه

حينما يسيطر الشيطان على عقل الإنسان، يسول له أنه يستطيع فعل أى شىء خارج عن الدين والقانون ليحصل على ما يريد دون أن ينال العقاب، وهذا ما حدث مع سائق المنيا الذي عمى الطمع عينه في أموال تخص تجار يعمل لديهم، ليخطط للإستيلاء على أكثر من مليون جنيه، من خلال اختلاق قصة غير واقعية بأن قام قطاع الطرق بسرقة الأموال منه، في حين أنه اتفق مع اللصوص لاختلاق هذه الواقعة، ليسطو على الأموال.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) أنه عقب تحصيله مبلغ (مليون و661 ألف جنيه) من أحد التجار بالغربية لصالح (تاجر عسل يعمل لديه) ولدى عودته بسيارة ربع نقل قيادته وحال توقفه بالقرب من مدخل إحدى القرى بدائرة المركز ، فوجئ بتوقف سيارة ملاكى يستقلها "مجهولان" وقام أحدهما بإشهار (بندقية آلية) وسرقة المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تبين عدم صحة رواية المبلغ.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالإشتراك مع (مزارع "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) "تم ضبطه" فى إختلاق الواقعة وإحداث تلفيات بالسيارة لإيهام صاحب المبلغ المالى بذلك "على خلاف الحقيقة".. وأرشد المزارع عن المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.