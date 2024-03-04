يسرا لـ"حديث القاهرة": أغيب عن موسم دراما رمضان 2024

أكدت النجمة يسرا، أن جزء من النجومية أن يكون الفنان مثال وعلامة جيدة لهذه النجومية، مشيرة إلى أنها لن تشارك في أعمال درامية خلال الموسم الرمضاني 2024، وقدمت خلال الفترة الماضية على المنصات "روز وليلى" وفيلم "ليلة العيد".

وأوضحت "يسرا"، خلال حوارها مع كاميرا "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم طرح فيلم لها في العيد الكبير باسم "شقو"، موجهة رسالة لجمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان، قائلة :"كل سنة وأنتم طيبين ويعاد علينا رمضان بكل خير".

وتجسد يسرا في فيلم "شقو" ضمن الأحداث شخصية الدكتورة جميلة وهي المسئولة عن عمليات النصب التي يقوم بها عمرو يوسف ومحمد ممدوح.