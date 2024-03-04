لاعب دولي.. فرج عامر يكشف عن صفقة محط أنظار للأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن صفقة جديدة للنادي الأهلي في الموسم المقبل.

وكتب عبر فيسبوك: “لاعب فلسطيني دولي جديد يلعب في أوروبا في الطريق للأهلي الموسم القادم يلعب مهاجم ثاني او صانع العاب رقم ١٠”.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.