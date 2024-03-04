افتقدنا قيمة تاريخية.. سليم سحاب ينعى حلمي بكر بكلمات مؤثرة.. خاص

حرص النجوم محمد فؤاد و إيهاب توفيق وعلي الحجار ، ايهاب فهمي ، الموسيقار سليم سحاب ، الفنان أبو الليف ، الفنانة صفاء أبو السعود ، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه ، الاعلامي طارق علام ، المستشار مرتضى منصور ، الفنان إيهاب فهمي والفنانة هند عاكف و غيرهم كثير على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر ، بمسجد الحامدية الشاذلية أمس.



و قال الموسيقار سليم سحاب في لقاء خاص لصدى البلد " الموسيقار القدير حلمي بكر قامة تاريخية كبيرة أفتقدتنها جدا و أضاف الخسارة التي خسرنها لا تعوض.

و تابع الموسيقار سليم سحاب كان في تواصل دائم بينا و اخر مرة اتقابلنا كان في الرياض الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب.



و استطرد لا يعوض الموسيقار القدير حلمي بكر.



يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار وغيرهم.

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