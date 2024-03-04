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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن عدد من مناطق العبور بالقليوبية

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي، اليوم الإثنين، عن عدة مناطق بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.


وقالت الشركة أنه سوف يتم قطع التيار الكهربائي من الساعة 10 صباحأ حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة.


وأشار ت إلي أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي الحى السابع اكشاك أرقام (١ & ٢ & ٣ / ٥ ب)، وفى البلوكات الاتية (١٥٠٥١ & ١٥٠٥٣ & ١٥٠٥٦ & ١٥٠٩٢ & ١٥٠٩٤).


وطالبت شركة الكهرباء المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، بتدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء من أعمال الصيانة حتى لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية.

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