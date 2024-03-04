البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال

نفي الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأنباء المتداولة بشأن إصدار المعهد بيانات تؤكد حدوث زلزال ضرب مصر منذ قليل .

وأكد الدكتور “القاضى” عبر تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن المعهد لم يقم بإصدار أي بيانات تفيد بوقوع زلزال حدث في مصر اليوم.

وأشار إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وتحرى الدقة فى المعلومات، مشددا على ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية فقط.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل تسجل يوميا آلاف الزلازل على مستوى العالم ولكن معظمها غير محسوس.

وأضاف القاضي خلال تصريحات لصدى البلد، أن الزلازل هي ظاهرة طبيعية لا داخل لإنسان بها منها ما هو محسوم ومنها ما هو شديد ومنها ما هو مدمر، واننا نحمد الله أننا في مصر لا يحدث عندنا زلازل قوية.

وأكد أن الهزات الأرضية التي تكون بقوة 3 درجات وأقل تكون غير محسوسة بشكل كبير عند الغالبية وتصنف بأنها أقل من المتوسطة، وتأتي ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في مصر، ولا تمثل أي خطورة، حيث إن أكثر من 80% منها لا يشعر بها المواطنون.