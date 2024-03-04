إقبال كبير على معرض أهلا رمضان في مدينة نصر | صور

شهد معرض “أهلا رمضان" بمنطقة مدينة نصر، اليوم، اقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لشراء السلع الغذائية المختلفة.

ورصدت كاميرا “صدى البلد”إقبالا كثيفا من المواطنين على معارض أهلا رمضان لشراء السلع الأساسية قبل شهر رمضان والتي تباع بسعر أقل.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية: إن معارض أهلا رمضان هي شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقدم المعارض السلع للمواطنين بتخفيضات من 10 لـ 30 %.

وأضاف “عز” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن معارض أهلا رمضان تغطي كافة محافظات الجمهورية، حيث يوجد من 3لـ 5 منافذ في كل محافظة بجانب الشوادر والقوافل المتجولة.

وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه يتم توفير السلع مباشرة من المصنع للمنفذ لتفادي أي تكاليف إضافية على السلع، مضيفًا أن معارض أهلا رمضان بها مخازن من أجل الإمداد المستمر للسلع.

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