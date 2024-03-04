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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم خمسينية تعثر على حب حياتها مع رجل يصغرها بـ21 عاما

صدى البلد

تشعر أم بأنها فازت بالجائزة الكبرى بعد أن وجدت حب حيتها  مع رجل يصغرها بـ 21 عامًا.

وبحسب صحيفة “ديليث ستار”، قررت ميشيل رينيلا، البالغة من العمر 54 عامًا، العودة إلى المواعدة بعد طلاقها. لكنها سرعان ما شعرت بالملل من الرجال في سنها، الذين بدا أنهم أكثر قلقًا بشأن أماكن ركن السيارات أكثر من العاطفة.

على الرغم من تلقيها وابلاً من الرسائل من رجال أصغر سنا في العشرينات من عمرهم، إلا أنها لم تنتبه إلا عندما تواصل معها براندون جراهام البالغ من العمر 33 عامًا عبر الإنترنت.

 لم تنجذب عالمة النفس فقط إلى الشرارة الفورية بينهما ولكن أيضًا إلى انفتاحه العاطفي، وهو شيء وجدته مفقودًا لدى الرجال الأكبر سنا.

بعد أن تزوجت سابقًا برجل أكبر منها بـ 11 عامًا، تعتقد ميشيل الآن أن فارق السن الأصغر يجلب المزيد من الإثارة، حيث يخلق توازنًا مثاليًا بين طاقة سائق الشاحنة براندون وحكمتها.

 في البداية، كانت الأم لأربعة أطفال تزعجها نظرات الناس، لكنها تقول الآن إنها لا تقوي سوى علاقتهما وتجعلهما يقاتلان من أجل علاقتهما بشكل أقوى.

على الرغم من بدء العلاقة بتوقعات منخفضة، إلا أنهما متزوجان بسعادة منذ عامين الآن ويقولان إن حبهما يشبه الفوز باليانصيب.

شاركت ميشيل من بلانو ، تكساس ، الولايات المتحدة: "أعتقد أن الشيء الذي يتعلق بفارق السن الذي جعل هذه العلاقة ناجحة هو أن فارق السن يخلق الشغف. بالنسبة لي، هو شاب، رياضي، وسيم، حيوي وممتع. بالتأكيد لم أجد ذلك مع الرجال في الخمسين من العمر. بالنسبة له، أنا حكيمة ومستقرة مع الاستمرار في الجاذبية.

وأضافت " كان هناك بالتأكيد انجذاب فوري. في تاريخنا الأول، كانت فكرتي الأولى هي "إنه أكثر وسامة مما هو في الصور".

وتابعت “ أقصد ، من الواضح أن هناك جاذبية جنسية ، أليس كذلك؟ هذا مثل النار. ولكن بعد ذلك كان هناك هذا الانجذاب العاطفي. جاء بمستوى من الضعف لم أعتد عليه. كان الرجال الأكبر سنًا أكثر صرامة ولم يحتاجوا إلى أي شيء من علاقة”.

وأوضحت " بالنسبة لنا نحن الاثنين، يبدو الأمر وكأننا فزنا باليانصيب، كل شيء كنا نبحث عنه، مما يخلق مستوى مذهلاً من الشغف."

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