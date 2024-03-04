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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ينقله الخفافيش.. تحذير من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس نيباه القاتل

صدى البلد

صدر تحذير بعد تأكيد إصابتين بفيروس الخفافيش القاتل.

قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس نيباه (NiV) في ارتفاع، حيث أصيب شخصان به حتى الآن هذا العام في بنجلاديش.

 وأدت كلتا الحالتين إلى الوفاة، إحداهما لرجل يبلغ من العمر 38 عامًا والآخرى لفتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

صنفت منظمة الصحة العالمية مخاطر الإصابة على المستوى الوطني بأنها "متوسطة"، بينما تكون مخاطر الوفاة "عالية".

 وأوضحت المنظمة أن "العلامات والأعراض الأولية للإصابة بفيروس نيباه غير محددة، وغالبًا لا يتم تشخيص المرض في وقت عرضه".

ينتقل هذا المرض الفتاك للإنسان عن طريق الحيوانات المصابة (مثل الخفافيش أو الخنازير) أو من خلال الطعام الملوث باللعاب والبول وإفرازات الحيوانات المصابة. وخفاش الفاكهة أو الثعلب الطائر هي المضيفات الطبيعية لفيروس نيباه.

على الرغم من ندرتها، يمكن أن ينتقل المرض أيضًا بشكل مباشر من شخص إلى آخر من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب.

لا يوجد علاج أو لقاح متاح للبشر أو الحيوانات، مما يجعله مصدر قلق للصحة العامة. يُوصى بالعناية الداعمة المكثفة لعلاج المضاعفات التنفسية والعصبية الشديدة التي يمكن أن تنشأ عن الفيروس.

يُصنف فيروس نيباه في المملكة المتحدة على أنه مرض معدي ذو عواقب وخيمة. ومع ذلك، تقدر منظمة الصحة العالمية حاليًا أن المخاطر على المستوى العالمي منخفضة، حيث لم تكن هناك أي حالات مؤكدة سابقة خارج بنجلاديش والهند وماليزيا وسنغافورة. وأكدت المنظمة أنها لا توصي بأي قيود على السفر أو التجارة تجاه بنجلاديش.

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