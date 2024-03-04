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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصاعد عنف العصابات.. هايتي تعلن حالة الطوارئ بعد فرار آلاف "السجناء الخطرين"

صدى البلد

أعلنت حكومة هايتي حالة الطوارئ بعد فرار الآلاف من "السجناء الخطرين" من السجن عقب تصاعد في أعمال عنف العصابات.

وقتل العشرات في "مذبحة" بالسجن حيث هاجمت العصابات السجن الوطني في بورت أو برنس، وهو أكبر سجن في هايتي، يوم الأحد.

ولم يتبق سوى حوالي 100 سجين من إجمالي عدد السجناء المقدر بنحو 3800 نزيل داخل السجن بعد الهجوم، وفقًا لما قاله بيير إسبيرانس من الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال: “لقد أحصينا جثث العديد من السجناء”،  وأضافت الشرطة أن عناصر العصابات هاجموا أيضًا سجنًا ثانيًا في كروا دي بوكيه.

واجهت الشرطة "مجرمين مسلحين ثقيلا يسعون بأي ثمن إلى تحرير أشخاص من الحجز".

 لكنهم "لم يتمكنوا من منع المجرمين من تحرير عدد كبير من السجناء"، حسب بيان وزارة الإعلام الهايتية.

ودخل حظر التجول لمدة 72 ساعة، بالدولة الواقعة بالبحر الكاريبي، حيز التنفيذ على الفور وفرضت الحكومة حظر تجول أيضًا في محاولة لكبح جماح العنف الدموي الذي اندلع.

 ويقوم المسؤولون الآن بملاحقة القتلة والخاطفين والمجرمين الذين قالوا إنهم هربوا.

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