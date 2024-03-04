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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف بالفوسفوري.. طائرات الاحتلال تشن غارات على موقع لحزب الله بجنوب لبنان

طائرات الاحتلال تشن
طائرات الاحتلال تشن قصفا على موقع عسكري لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ طائراته غارات على موقع عسكري تابع لحزب الله في بلدة شيحين جنوب لبنان.

فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بتجدد القصف الفسفوري والدخاني على الأطراف الشرقية لبلدتي حولا ومركبا المشرفتين على وادي هونين ومستعمرة "مرجليوت" جنوبي لبنان.

وأوضح حزب الله اللبناني في بيان له أنه "أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية من لواء جولاني التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا ‌‎قامت المقاومة‏ بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة واستهدفتها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققت فيها إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير عام نجمة داود الحمراء في إسرائيل، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا بجروح في هجوم صاروخي مضاد للدبابات استهدف مستوطنة مرجليوت بإصبع الجليل قرب حدود لبنان
.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، قال المسعفون الإسرائيليون إن شخصا واحدا قتل وأصيب 10 آخرون في الهجوم الصاروخي المضاد للدبابات من لبنان الذي ضرب بستانا بالقرب من مجتمع مارجليوت الحدودي.

وأوضحت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن رجلا في الثلاثينيات من عمره قتل، وأن جميع الضحايا من العمال الأجانب، على ما يبدو من تايلاند.

وأكدت أن الجرحى يتم نقلهم إلى مستشفيات بيلينسون ورامبام وزيف.

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