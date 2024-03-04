مؤتمر الشباب فى سوتشى يعلن عن إنشاء نادى بيئى دولى

عقدت شركة روساتوم الشركة الروسية الحكومية الرائدة فى مجال الطاقة النووية والمنفذة لمشروع الضبعة النووى جلسة بعنوان "المجتمع البيئي الدولي - خلق المستقبل معا"، خلال فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي.

وناقش المشاركون خلال الجلسة مجالات التعاون الدولي في مجال البيئة الاكثر الحاحا، وكيفية تشكيل مجتمعات الخبراء وإشراك الشباب في المبادرات البيئية، لتطوير مشاريع مستدامة جديدة.

وانتهت الجلسة إلى الإعلان عن إطلاق النادي البيئي الدولي "النظام الإيكولوجي"، الذي يستهدف تنظيم تبادل الخبرات بين القادة البيئيين لمختلف البلدان، وعقد أحداث تعليمية ومؤتمرات، وتكرار أفضل الممارسات.

كما تحدث فاديم تيتوف، المدير العام لشركة روساتوم - عن النهج الاستراتيجي لشركة روساتوم الحكومية لتطوير جدول الأعمال البيئي من حيث تطوير التكنولوجيا ودعم المبادرات البيئية، قائلا : "من المستحيل مكافحة تغير المناخ والحد من التأثير السلبي على البيئة بدون عاملين رئيسيين - تطوير التكنولوجيا ودعم ثقافة التعاون".

واضاف تيتوف ان تطوير مشاريع بناء محطات الطاقة النووية في أجزاء مختلفة من العالم، تساعد روساتوم على اتاحة مصدر طاقة نظيف في مزيج الطاقة الوطني للبلدان الشريكة لروسيا، ولخدمة هذا الهدف، يتم تنفيذ عدة مشاريع اجتماعية وبيئية مع المجتمعات المحلية.

وأدارت الجلسة ألكسندرا ريابيخ، الرئيسة المشاركة للحركة البيئية لعموم روسيا "النظام الإيكولوجي"، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الخضراء أصبحت الآن واحدة من الأدوات الرئيسية لتطوير العلاقات الدولية، حيث أن مهمة الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية البرية والبحرية تهم الجميع.

وقالت: "يعتمد الأمر على جيل الشباب على ما سيكون عليه مستقبلنا، ويمكنني، كممثل للحركة البيئية لعموم روسيا، أن أقول إن الأجندة المستدامة أصبحت مطلوبة بشكل متزايد في كل من روسيا وبين شركائنا حول العالم".

كما أشار ألكسندر بلاكيدا، رئيس مجلس إدارة الشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، إلى أن مهمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا تزال واحدة من أهم المهام بالنسبة للمجتمع و يجب على الأعمال التجارية والدولة ومجتمع الخبراء بذل كل جهد ممكن لتنفيذه، على ان تعتمد هذه المهمة الطموحة على الشراكة والحوار البناء.

وأشار أوليغ ماكاروف، مستشار رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب، إلى أهمية إشراك الشباب في جدول الأعمال البيئي.

وشدد على أن أحداثا مثل مهرجان الشباب العالمي هي نقطة انطلاق مهمة لتطوير التعاون الدولي وتشكيل نظام جديد من القيم.