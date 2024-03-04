تكريم 700خريج.. رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج الملتحقين بمركز التطوير المهني

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، حفل تخرج مركز التطوير المهني السنوي بالجامعة، بقاعة المؤتمرات الدولية، بحضور الدكتورة أمل عبد الواحد مدير مشروع مراكز التطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، والدكتور صلاح أبو الحسن مدير المركز.

كما حضر الحفل عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور أحمد حمدي مدير وحدة التوظيف، والدكتورة جهاد شريت مدير التطوير المهني والدكتور عبد الرحمن حامد مدير التطوير المهنى، والدكتورة راندا اندرية المسؤل الإدارى ومسئول التدريب، و مها النوبي مسؤل الـ IT، وممثلي عدد من الشركات بالمحافظة.

كما شهد الحفل كل من، صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، والدكتورة نعمة عطا وكيل وزارة السياحة، والدكتور محمد سيد وكيل وزارة الاتصالات.

تخلل حفل التخرج، عدد من الفقرات الفنية، كما تم استعراض مهام المركز واختصاصاته، وأنشطته، التي تمت خلال العام الأخير.

واختتم الحفل بتسليم رئيس الجامعة شهادات الكورسات الخاصة بالمركز الجامعي للتطوير المهنى، لعدد 700 من الطلاب وخريجي المركز.

ويهدف مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر (Universty Center For Career Development) إلى تحقيق رؤية جامعة الاقصر المستقبلية لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظيف سعيا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وأحتياجات سوق العمل و مساعدة الطلاب على ايجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف.

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