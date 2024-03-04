محافظ البحر الأحمر يكرم الطلاب المتميزين والمرشحين لتمثيل مصر في المسابقات الدولية

كرم محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، الطلاب والطالبات المتميزين وأصحاب المراكز الأولى في الأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية والمرشحين لتمثيل مصر في المسابقات الدولية تقديرا لمجهودهم وتحفيزا لهم على التفوق المستمر.



ووجه المحافظ التهنئة لكافة الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى والمتميزين في الأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية، موجها التهنئة أيضا لأولياء أمورهم تقديرا للجهد المبذول مع أبنائهم للحصول على المراكز المتقدمة، كما وجه الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة للجهد المبذول للرقي بالتعليم ودعم ورعاية الأنشطة الطلابية وخدمة أبنائنا الطلاب.



وأكد أن نواة الإصلاح والبناء تكمن في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن التعليم هو مدخل الدولة للتنمية حيث أن الدول ترتقي بالعلم والتعليم، مشيرا إلى دعمه الكامل للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وحرصه على تكريم المتميزين في كافة المجالات والنهوض بقطاع التعليم بالمحافظة وخطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030 لبناء منظومة تعليمية جديدة تحقق آمال وطموح الجمهورية الجديدة.



وناشد المحافظ القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة والطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق واستغلال الامكانات والوسائل التعليمية المتاحة بجميع المؤسسات التعليمية للنهوض بقطاع التعليم وتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية وإحداث نهضة حقيقية.



من جانبه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة هشام منير الشكر لمحافظ البحر الأحمر على رعايته المستمرة للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية، معربا عن فخره واعتزازه بتكريم الطلاب المبدعين والمتميزين، مؤكدا أن المحافظة تضم العديد من الطلاب الموهوبين.



وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بتسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين والمتميزين وأصحاب المراكز الأولى في الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى بعض قيادات التربية والتعليم بمختلف مدن المحافظة لدورهم الفعال للنهوض بالعملية التعلمية بالمحافظة الساحلية.