عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يكرم الطلاب المتميزين والمرشحين لتمثيل مصر في المسابقات الدولية

صدى البلد

كرم محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، الطلاب والطالبات المتميزين وأصحاب المراكز الأولى في الأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية والمرشحين لتمثيل مصر في المسابقات الدولية تقديرا لمجهودهم وتحفيزا لهم على التفوق المستمر.


ووجه المحافظ التهنئة لكافة الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى والمتميزين في الأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية، موجها التهنئة أيضا لأولياء أمورهم تقديرا للجهد المبذول مع أبنائهم للحصول على المراكز المتقدمة، كما وجه الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة للجهد المبذول للرقي بالتعليم ودعم ورعاية الأنشطة الطلابية وخدمة أبنائنا الطلاب.


وأكد أن نواة الإصلاح والبناء تكمن في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن التعليم هو مدخل الدولة للتنمية حيث أن الدول ترتقي بالعلم والتعليم، مشيرا إلى دعمه الكامل للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وحرصه على تكريم المتميزين في كافة المجالات والنهوض بقطاع التعليم بالمحافظة وخطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030 لبناء منظومة تعليمية جديدة تحقق آمال وطموح الجمهورية الجديدة. 


وناشد المحافظ القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة والطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق واستغلال الامكانات والوسائل التعليمية المتاحة بجميع المؤسسات التعليمية للنهوض بقطاع التعليم وتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية وإحداث نهضة حقيقية.


من جانبه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة هشام منير الشكر لمحافظ البحر الأحمر على رعايته المستمرة للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية، معربا عن فخره واعتزازه بتكريم الطلاب المبدعين والمتميزين، مؤكدا أن المحافظة تضم العديد من الطلاب الموهوبين.


وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بتسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين والمتميزين وأصحاب المراكز الأولى في الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى بعض قيادات التربية والتعليم بمختلف مدن المحافظة لدورهم الفعال للنهوض بالعملية التعلمية بالمحافظة الساحلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

انفراد.. شاهد| قيادات مكتب الإرشاد داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الإرهاب

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

ترشيحاتنا

CNN تكشف أوامر نتنياهو إلى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بشأن زيارة جانتس

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

ما المقصود باليسر ورفع الحرج في أحكام الشريعة؟ علي جمعة يوضح

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات الإنسانية لـ غزة

مفاجأة.. غياب 10 لاعبين عن الزمالك أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

أنهى حياة ضحية الشهامة | المشدد 15 سنة لـ قهوجي بولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

فستان لافت.. مي عمر تجذب الأنظار من الرياض

لسه صغيرين على الفيلر.. صور بوسي قبل وبعد عمليات التجميل

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ