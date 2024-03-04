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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ إلى أمريكا وألمانيا لإحياء ليالي رمضان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 4/ 3 / 2024م إيفاد أئمة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. 

وتضمن قرار وزير الأوقاف، إيفاد كل من :
1. الشيخ/ إبراهيم جمال إبراهيم سليمان - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة – للعمل بالمركز الثقافي الإسلامي بمدينة ستامفورد - كونيتيكيت- أمريكا - إمامًا. 
2. الشيخ/ محمد محمود المتولي السيد – عضو نقابة القراء المصرية – للعمل بجمعية الاتحاد العربي الألماني بمدينة فورتسهايم- ألمانيا - وقارئًا. 

جاء قرار وزير الأوقاف بإيفاد الأئمة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م ( 96 ) إمامًا وقارئًا.
 

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