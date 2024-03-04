الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ إلى أمريكا وألمانيا لإحياء ليالي رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 4/ 3 / 2024م إيفاد أئمة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.

وتضمن قرار وزير الأوقاف، إيفاد كل من :

1. الشيخ/ إبراهيم جمال إبراهيم سليمان - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة – للعمل بالمركز الثقافي الإسلامي بمدينة ستامفورد - كونيتيكيت- أمريكا - إمامًا.

2. الشيخ/ محمد محمود المتولي السيد – عضو نقابة القراء المصرية – للعمل بجمعية الاتحاد العربي الألماني بمدينة فورتسهايم- ألمانيا - وقارئًا.

جاء قرار وزير الأوقاف بإيفاد الأئمة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م ( 96 ) إمامًا وقارئًا.

