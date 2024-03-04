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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 2 طن لحوم و100 ألف شنطة سلع على الأولى بالرعاية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استلام دفعة جديدة من لحوم "إطعام الطعام والأضاحي" بإجمالي 2 طن، و100 ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مقدمة من وزارة الأوقاف ويتم توزيعها تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد حسين مدير الدعوه بمديرية الأوقاف.

ووجه "مختار"، بتوزيع لحوم اطعام الطعام وشنط المواد الغذائية علي مستحقيها وتوصيلها الي منازلهم إكراماً وتكريماً لهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام وشنط المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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الأسر الاولى بالرعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمناسبة شهر رمضان المبارك بالدقهلية توزيع لحوم حلول شهر رمضان ا على مستوى الجمهورية لأسر الأولى بالرعاية مديرية التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن

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