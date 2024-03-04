وزير الخارجية يؤكد: نرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

أكد سامح شكري وزير الخارجية،أن أي خطة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة لابد أن تنفذ سريعا، مضيفا:" لدينا ثقة كاملة في أجهزة الأمم المتحدة".

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الهولندية :" المساعدات غير قادرة على الدخول بسبب إجراءات إسرائيل".

وأضاف سامح شكري:" نطالب بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات، ونرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة".

وتابع سامح شكري" ينبغي التعامل بشكل فوري مع المعاناة الإنسانية في قطاع غزة"، مضيفا:" لم نصل بعد في المفاوضات إلى ما يؤدي لوقف إطلاق النار".

وترأس وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين المباحثات الموسعة مع الوفد الهولندي برئاسة الوزيرة هانكي بروبنز سلوت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان أن المشاورات بين الجانبين تناولت مسار العلاقات الثنائية وتعزيزها فى مجالات متعددة، وبحث سبل إنهاء الحرب فى قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.