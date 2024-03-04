المحاضرة 30 دقيقة.. جداول الدراسة بكلية حقوق عين شمس خلال شهر رمضان

أعلن الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول الفصل الدراسي الثاني الخاصة بشهر رمضان فقط للثلاث الشعب ولجميع الفرق الدراسية.

ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

واكد الدكتور محمد صافي، أنه تم تقليص عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان لتصل إلى 30 دقيقة في بعض المحاضرات.

وأشار إلى ان الفصل الدراسي الثاني يسير بشكل طبيعي ومنتظم، منوها بأن خلال شهر رمضان سوف يتم تقليل عدد ساعات المحاضرات.

وأضاف: أننا حريصين على تعقيم القاعات وتطهيرها جيدًا طوال الوقت مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء أداء المحاضرات ، والتنبيه عليهم أيضًا بارتداء الكمامات، وذلك في إطار حرص الكلية على صحتهم وسلامتهم.