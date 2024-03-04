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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح شكري: غزة تعيش كارثة إنسانية.. والأطفال يموتون جوعا| فيديو

شكري
شكري

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن لقاء اليوم مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وبحث الأوضاع في قطاع غزة، كان مفيدًا وتم الاستماع لما وضعته من خطط لزيادة إدخال المساعدات في قطاع غزة.

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وأوضح «شكري»، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك يأتي بعد المشاورات مع جميع الأطراف؛ لبلورة رؤية متكاملة لزيادة المساعدات، وفتح المعابر أمام المساعدات.

وبيّن أنّ الاهتمام خلال لقاءات اليوم كان متصلا بوضع هذه الخطة موضع التنفيذ السريع، مشيرًا إلى أنّ قطاع غزة، يشهد كارثة إنسانية وصلت إلى موت الأطفال جوعًا.

وشدد على أنه لابد أن نتعامل بجدية ومصداقية أعلى ومواجهة هذا التحدي، بما يتفق مع قواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح وحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نحتمل مزيدًا من المعاناة والآلام المترتبة على الوضع الإنساني، والقتل المستمر في قطاع غزة.

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