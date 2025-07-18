بالأسماء .. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري

أُصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري، بعد نزلة أم بيومي في اتجاه السلام – بهتيم بمحافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابات متنوعة بين كدمات وسحجات وكسور، دون وقوع وفيات.

وكانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتضمنت قائمة المصابين هويدا سليم حسين وليد يحيى كامل وكريم بسام عبد الناظر وعدي سليم ناصر وأرزاق عبد الناصر عبد الرحيم وعلي فهمي منصور وحسنية علي عبد الرسول وناصر عبد الرحيم عبد الناصر ومردم عبد الناصر عبد الرحيم وحنين عبد الناصر عبد الرحيم

وتباشر الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، لمعرفة أسبابه ومدى التزام قائد السيارة بقواعد المرور، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.