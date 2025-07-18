الزراعة: توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 256 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 11 وحتى 17 يوليو الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والعقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لمناقشة توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن.

كما شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الاسبوع، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، لتنفيذ حزمة من المشروعات المشتركة التي تهدف إلى مواجهة التحديات المناخية، فضلا عن مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة ومؤسسة حياة كريمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية المستدامة في القرى المصرية، إضافة الى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر ومركز البحوث الزراعية بتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية ومن بينها القمح ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي – كافي.

وشهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات ورشة العمل الوطنية الأولى ضمن مبادرة «التقارب بين نظم الأغذية والعمل المناخي»، كما التقى وزير الزراعة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارتين.



واستقبل "فاروق"، سفير مصر القادم لدى رومانيا ومولدوفا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي بين مصر ورومانيا ومولدوفا.

كما استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيد محمد عاشق حسين شاه، وزير الزراعة والثروة الحيوانية لإقليم بنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، كما التقى أيضا والسفير الهندي الجديد لدي مصر "سوريش ريددي"، لبحث تعزيز سبل التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

وافتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع الأول للجنة الفنية الخاصة بمشروع التنمية الريفية المتكاملة، وذلك بحضور "أنجلينا إيخوريست" سفيرة الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، و "ميكلي كوراني" السفير الايطالي بالقاهرة، و "وتيباريو شياري" مدير التعاون الايطالي بالقاهرة.

بينما قام الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بزيارة رسمية الي العاصمة الفرنسية باريس وذلك في إطار دعم التعاون الدولي و الشراكات الدولية مع المراكز الدولية، كما استقبل مركز البحوث الزراعية، وفداً باكستانياً رفيع المستوى برئاسة سيد محمد عاشق حسين شاه، وزير الزراعة والثروة الحيوانية لإقليم بنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية، للاطلاع على الخبرات البحثية المصرية خاصة في مجال تطوير إنتاج القطن.

ونظم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل ورشة العمل الإقليمية الرابعة ضمن أنشطة مشروع "جيمس وأفريقيا"، تحت عنوان: "تعزيز تقنية المراقبة الأرضية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة"، كما يواصل المركز، تنفيذ أعماله ودراساته البحثية في منطقة شمال سيناء، ضمن الجهود الهادفة إلى حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية الواقعة جنوب مدينتي العريش والشيخ زويد، كذلك تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، يرافقه الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية، المحطة البحثية بشمال سيناء بمدينة الشيخ زويد لمتابعة بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار المحطة.

فيما كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، كما استعرضت الوزارة، التجربة المصرية في مبادرة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية"، لإلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية للنهوض بإنتاح نخيل التمر، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" وتستضيفه وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية.

ووقع معهد بحوث الصحة الحيوانية، بروتوكول تعاون بالشراكة مع نقابة الأطباء البيطريين لتدريب الكوادر بالقطاع البيطري، كما عقد الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و "ديميتري ديكان" ، ممثل وزارة الزراعة بسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، اجتماعا مشترك، لبحث تعزيز التعاون الفني بين مصر وروسيا في المجالات المرتبطة بالصحة الحيوانية، كما كشفت الهيئة ، عن جهودها المكثفة في تنفيذ برامج التقصي الوبائي للأمراض الحيوانية والداجنة خلال شهر يونيو الماضي حيث شملت فحص 165 ألف رأس ماشية و53 ألف طائر في 400 قرية، كذلك أطلقت، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي: الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

وكثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية من جهودها لدعم المزارعين، بنشر ثقافة الزراعة التعاقدية وتوعية المزارعين بأهميتها في تسويق المحاصيل الاستراتيجية وسد الفجوات في زيوت الطعام والأعلاف، كما عقد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رئيس الحجر الأوزبكي "إبروهيم إيرجوتشوف"، بحضور السفير الأوزبكي بالقاهرة "منصور بيك كيليتشيف" والفنيين المعنيين من الجانبين، لبحث سبل التعاون المشترك وإنهاء ملفات فتح الأسواق.

ونفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الماضي 470 ندوة إرشادية وتدريبية لدعم المزارعين بجميع المحافظات.

بينما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل حول "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير البطاطس فى مصر" بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع جمعية حماية المحاصيل (كروب لا يف- مصر) وبمشاركة الحجر الزراعى، كما واصل فاعليات البرنامج التدريبي الدولي للأسبوع الثاني حول "الكشف عن متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية فى العينات الغذائية" لمتدربين من الكاميرون، كذلك شارك فى الإحتفال باليوم العالمى لسلامة الغذاء " المنظم من الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، كذلك في إحتفالية "مهرجان الحوكمة الرشيدة 2025" بالتعاون مع جمعية حماية المحاصيل الدولية، كما استقبل زيارة من طلاب كليتي الزراعة- جامعة الأزهر والطب البيطري بالقاهرة، للإطلاع على دور المعمل الرقابى فى منظومة سلامة الغذاء.