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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح معبد بتاح بالكرنك للزيارة الخاصة في يناير 2026 ..مستند

معبد بتاح بالكرنك
معبد بتاح بالكرنك
محمد الاسكندرانى

تلقي المجلس الأعلى للأثار ،مذكرة من رئيس قطاع الآثار المصرية ،بمقترح غلق معبد بتاح بالكرنك أمام الزيارة العادية على أن تتم زيارته "فتح خاص" ،أو عمل تذكرة بمبلغ ألف جنيه للفرد وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة.


أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية ،في مذكرة حصل "صدى البلد" على نسخه منها ، أن المقنرح المقدم ، نتيجة زيارة معظم السائحين من جنسيات مختلفة على مستوى العالم ،يأتون في زيارات خاصة إلى الأقصر قاصدين زيارة معبد بتاح بالكرنك دونا عن معابد الكرنك والعودة مرة أخرى لبلادهم ،وحرصا من المجلس الأعلى للآثار للحفاظ على هذا الموقع المتميز ،بالإضافة إلى الحصول على أقصى استفادة يمكن أن تعود بالنفع وزيادة موارد المجلس الأعلى للأثار.

معبد بتاح بالكرنك


وبناء على ذلك بعد توصية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد خالد إسماعيل في 13 مايو الماضي ،بعرض الأمر على مجلس إدارة الأعلى للأثار ، أعقب ذلك ورود كتاب مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار ،ليرد على مذكرة فتح زيارة خاصة لمعبد بتاح بالكرنك أو تذكرة بقيمة ألف جنيه ،باقتراح زيارة للمعبد عن طريق الفتح الخاص .


أوضحت مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار ،بالمجلس الأعلى للآثار ،أن الفتح الخاص سيتضمن ضوابط خاصة ،لتكون مدة الزيارة الخاصة ساعة واحدة ،الحد الأقصى لعدد الأفراد 30 فرد للزيارة الواحدة ،تطبق رسوم الزيارة للفتح الخاص للمناطق الأثرية ،بالإضافة إلى رسوم تذكرة المنطقة الأُثرية.


شملت ضوابط الزيارة الالتزام بكافة الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار بشأن الزيارة الخاصة بخلاف ماورد أعلاه .


ووفا للمذكرة وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 يونيو الماضي الموافقة على الفتح الخاص لمعبد بتاح بالكرنك ، على أن يتم ذلك في 1 يناير 2026 مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

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