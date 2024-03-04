أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة بأسوان

يستعرض" صدى البلد " أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان، وتم التعامل مع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ضمت قائمة المصابين كل من عيد مسلم 45 سنة، والذى أصيب بكدمات بالصدر وجروح بالوجه وابنه أحمد 12 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشاذلى محمد 44 سنة، والذى اصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وابنه محمد 11 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

حادث

كما أصيب محمد جابر 13 سنة بكدمات وسحجات بالوجه، وحسن عابدين، 50 سنة، والذى أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد الرازق 12 سنة، والذى أصيب بإشتباه كسر بالقدم الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وجابر نجار 50 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق وادى النقرة شرق أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.