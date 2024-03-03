عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة تنفيذ40%.. نائب محافظ أسوان تتابع مشروع تغطية الأجزاء المتبقية بمصرف السيل

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 40 % ، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية العام الحالى .

وأثناء جولتها التفقدية برفقة المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن مسئولي الجهات المعنية بمديريات المرافق المختلفة .

محافظ أسوان يوجه باستكمال الرصف والانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية

عمل أسوان: ندوات تعريفية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع الصحى

مصرف السيل

نقلت الدكتورة غادة أبو زيد توجيهات محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد له لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة ، وإحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث .

وأكدت نائب المحافظ، أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يساهم فى خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية ، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه ، وإستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مرتضى منصور يعلن استلام جثمان حلمي بكر: مخدتش مليم واحد أتعاب

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه باستكمال الرصف والانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية

ترشيحاتنا

الحزن يخيم على الجميع .. لقطات من جنازة الموسيقار حلمي بكر

الدفاع الروسية تعلن عن انتصارات هائلة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

السفارة الأمريكية بالقاهرة: الولايات المتحدة لديها 30% فقط سفيرات من النساء

إشادة إيطالية بجهود مصر لجذب الاستثمارات.. ومدبولي: تذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية

تأجيل دعوي وقف انتخابات المحامين 2024 ل 6 مارس

خطوات استخرج بطاقة تموين بدل فاقد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة ولافتة| ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بمكياج جريء.. شاهد

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

ترسل معلومات هاتفك لعينيك مباشرة.. شاهد أول عدسات للعيون تعمل بالذكاء الاصطناعي

حالة طقس اليوم .. تقلبات جوية وتراجع في درجات الحرارة

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ